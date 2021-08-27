Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо.
2021-08-27 09:53
Українські спортсмени здобули ще дві медалі на Паралімпійських іграх у Токіо.
Про це йдеться в повідомленні Паралімпійського комітету України в Facebook.
"Третій день Паралімпіади-2020 розпочався із бронзової нагороди у ранковій сесії в легкій атлетиці - тотально незряча Павленко Юлія в стрибку в довжину стала третьою. Білий Владислав виборов у метанні списа срібну нагороду. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
За матеріалами Цензор.НЕТ