Український гімнаст Верняєв дискваліфікований на чотири роки за допінг

Український гімнаст Олег Верняєв повідомив, що його дискваліфікували на чотири роки через знайдений в організмі мельдоній. За словами спортсмена, тепер він точно пропустить Олімпіаду в Токіо, а відлік дискваліфікації пішов з листопада минулого року.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - повідомив Верняєв.

"Найголовніше питання - як заборонений препарат потрапив в мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції?".

"Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен впевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки. Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано".

"Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях".

Раніше Національний олімпійський комітет України опублікував список спортсменів на Олімпіаду в Токіо, де не було Олега Верняєва. Розслідування проти нього велося ще з січня, проте подробиці не розголошувалися.

Олег Верняєв - учасник двох Олімпіад. На іграх в Ріо-де-Жанейро-2016 він виграв золоту і срібну медалі.

У минулому грудні українець повинен був увійти до збірної країни для участі в чемпіонаті Європи. Однак в турецький Мерсін Верняєв також не відправився.

За матеріалами Sportarena.com