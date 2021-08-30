Український призер Паралімпіади відмовився від фото з російськими спортсменами
2021-08-30 19:26
Українець Ігор Цвєтов, який здобув срібло з бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з росіянами, які також взяли нагороди, повідомляє Суспільне.
Як зазначається, під час церемонії нагородження поруч із Цвєтовим також стояли Дмитро Сафронов та Артем Калашян. Перший взяв золото, другий - бронзу.
Там представники Паралімпійського комітету Росії запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів. Проте український спортсмен відмовився.
Росіяни зробили фото вдвох.
Фото: UA Перший
За матеріалами Kyiv Media