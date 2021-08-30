Український призер Паралімпіади відмовився від фото з російськими спортсменами

Українець Ігор Цвєтов, який здобув срібло з бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з росіянами, які також взяли нагороди, повідомляє Суспільне.

Як зазначається, під час церемонії нагородження поруч із Цвєтовим також стояли Дмитро Сафронов та Артем Калашян. Перший взяв золото, другий - бронзу.

Там представники Паралімпійського комітету Росії запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів. Проте український спортсмен відмовився.

Росіяни зробили фото вдвох.

Фото: UA Перший

За матеріалами Kyiv Media