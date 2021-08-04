Українського легкоатлета Коваленка відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту

Український легкоатлет Назар Коваленко не зможе 5 серпня взяти участь в Олімпіаді-2020. Спортсмена відсторонили через те, що він не здав достатню кількість допінг-проб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спортсмена у Facebook.

"Сьогодні у мене забрали моє право представляти Україну 5 серпня на Олімпійських іграх! Ситуація абсурдна і несправедлива у всіх відношеннях! Що у 2020, що у 2021 році у мене було здано що найменше по 5 допінг тестів! А у 2021 році їх 6 (3 змагальних та 3 позазмагальних)!" - написав він.

За словами легкоатлета, його не допустили до участі в іграх через те, що він не встиг здати позазмагальну пробу в 63 денний період, а здав в коротший час.

"Але як я міг знати коли до мене можуть приїхати допінг-офіцери, якщо це все закрита інформація і як я міг встигнути це зробити в 63 денний період, якщо я потрапив на ОІ 2020 за 60 днів до свого старту!" - зазначив Коваленко.

Своєю чергою спортсмен офіційно заявив, що готується до участі в Олімпійських іграх, що пройдуть в Парижі у 2024 році.

"Там я і завершу свою кар'єру як атлет!" - додав Коваленко.

Раніше за день до старту на Олімпіаді-2020 від змагань було відсторонено українську тріатлоністку Юлію Єлістратову.