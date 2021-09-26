Усик отримав титули чемпіона світу у "хевівейті" за версіями WBA, IBF, WBO і IBO

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів поєдинок із чемпіоном світу у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, повідомляє кореспондент УНН.

Александр Усик побил Энтони Джошуа и забрал у британца 4 пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

Британский боксер Энтони Джошуа не смог подтвердить звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

На стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" Джошуа проиграл украинцу Александру Усику. Украинец остается непобедимым в профессиональной карьере, статистика Александра - 19-0.