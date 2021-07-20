Усик підписав контракт на чемпіонський бій проти Джошуа.

Обов'язковий претендент на бій за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі, українець Олександр Усик підписав контракт на поєдинок із британським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа. Про це Усик повідомив 20 липня в Instagram.

"Дорогу подолає той, хто йде!" - підписав українець фото, на якому він підписує контракт.

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Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні (Великобританія) на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем". Про це написали в Instagram сопромоутери Усика Олександр Красюк та британець Едді Гірн, який також веде справи Джошуа.

"Два олімпійські чемпіони Лондона 2012 зійдуться в битві за корону в суперважкій вазі. Нехай переможе найсильніший і побачимося знову на матчі- реванші!" - підкреслив Красюк.

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Олександр Усик - заслужений майстер спорту України, є олімпійським чемпіоном (2012 рік) та абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі.

2019 року український боксер заявив про перехід у суперважку вагову категорію. За цей час Усик провів два поєдинки: у жовтні 2019 року він переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом, а в листопаді 2020 року - британця Дерека Чісору за очками, після чого став офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі.

Джошуа в останньому поєдинку у грудні минулого року в Лондоні нокаутував у дев'ятому раунді Кубрата Пулєва з Болгарії, захистивши чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

За матеріалами Гордон.