Визначився другий фіналіст Євро 2020. Англія переграла Данію
У другому півфіналі чемпіонату Євро 2020 збірна Англії перемогла збірну Данії в овертаймі з рахунком 2:1, передає кореспондент "ГОРДОН".
Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, до того ж обидва голи було забито ще в першому таймі.
Рахунок відкрила Данія - півзахисник Міккель Дамсгор забив зі штрафного.
Англійці швидко відповіли: Букайо Сака прострілив із правого флангу, а капітан данців Симон К'єр зрізав м'яч у свої ж ворота.
У першому овертаймі Англія забила ще один гол: на 104-й хвилині Гаррі Кейн не реалізував пенальті, але потім добив м'яч у ворота.
Гра відбувалася в Лондоні, на стадіоні "Вемблі". Головним рефері півфіналу став голландський фахівець Данні Маккелі.
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Збірна Англії двічі ставала бронзовим призером чемпіонатів Європи 1968-го і 1996 років; 2004-го і 2012 року доходила до стадії чвертьфіналу Євро, але жодного разу не перемагала.
До цього матчу Англія в Євро 2020 не пропустила жодного м'яча і вибила Україну з турніру з рахунком 4:0 у чвертьфіналі.
У першому півфіналі Євро 2020 Італія перемогла Іспанію в серії пенальті.
Фіналісти зустрінуться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні 11 липня.
За матеріалами Гордон