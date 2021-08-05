Ярославский избран президентом ФК Металлист

Бизнесмен Александр Ярославский избран президентом харьковского футбольного клуба "Металлист". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами клуба", — говорится в сообщении.

Ярославский ранее заявил, что официально сможет стать президентом клуба в 2023 году, передает tribuna.

"Это не будет никак влиять на качество и на усиление игры "Металлиста". На возврат инфраструктуры, всей ее прелести, функциональности. Идет реконструкция стадиона, сейчас основная задача власти - окончательно оформить в собственность базу, стадион и часть стадиона - здание футбольной академии. Потому что эта спец конфискованная часть висела в воздухе. Я надеюсь, что распоряжением облгосадминистрации и Кабинетом министров ее передадут городу, тогда можно будет полномасштабно приступить к реконструкции", — сказал Ярославский.

В январе 2020 года помещения на стадионе "Металлист" и тренировочная база, конфискованные у Сергея Курченко, были зарегистрированы в Госреестре недвижимого имущества.

Харьковский горсовет обратился к облгосадминистрации с предложением передать бесплатно имущество ФК "Металлист" из госсобственности в собственность территориальной громады Харькова.

Речь идет о земельном участке и товарных знаках, которые были конфискованы у ПАО "ФК "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена".

22 апреля 2021 года Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО "Футбольный клуб "Металлист" и открыл ликвидационную процедуру.

В мае Ярославский заявил, что название и логотип харьковского футбольного клуба "Металлист" принадлежат его компании.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.