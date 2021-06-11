Збірна України з футболу має намір виступати на Євро у формі з картою Криму та написами "Слава Україні!-Героям слава!"

Проце під час пресконференції 11 червня сказав пресаташе збірної Олександр Гливинський.

"Всі деталі форми схвалені в УЄФА. Президент УАФ зараз в Римі, де веде переговори з представниками УЄФА. Це все, що ми можемо зараз сказати. Не ставте більше питань щодо цього? Так, ми збираємося грати в цій формі. Наша форма схвалена. Усі підписи були схвалені", - наголоси представник збірної, повідомляє ТСН.

За словами Гливинського, збірна має ігрову форму, а запитання щодо внесення змін у її зовнішній вигляд - треба адресувати до УЄФА, а не до гравців.

Нагадаємо: Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава"