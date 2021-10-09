Збірна України здобула перемогу над Фінляндією в європейському кваліфікаційному раунді відбору до ЧС-2022 з футболу.
В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України на виїзді зустрічалася з Фінляндією.
Підопічні Петракова святкували перемогу з рахунком 2:1.
Вже в дебюті поєдинку Андрій Ярмоленко відкрив рахунок. Лідер "жовто-синіх" зі своєї неробочої правої ноги влучив прямісінько у кут воріт з двадцяти метрів.
Фінляндія відновила паритет на 29-й хвилині. В карному майданчику українців почалася метушня, Микола Матвієнко хотів вибити подалі м'яча, але влучив у Теему Пуккі. Через прикрий рикошет м'яч опинився у сітці воріт Андрія П'ятова. Але через 5 хвилин Віктор Циганков відпасував на Романа Яремчука, а той розстріляв ворота суперника.
В другому таймі фіни виглядали агресивними і мали нагоди зрівняти рахунок. Найкращий момент був у Араюурі, але той в пусті ворота не потрапив після того, як м'яч відскочив до нього на добивання.
У підсумку українці дотерпіли до фінального свистка та відсвяткували довгоочікувану першу перемогу в поточному відбірковому циклі.
Фінляндія - Україна - 1:2