Збірна України зіграє з Північною Македонією на футбольному Євро-2020

Збірна України з футболу в четвер, 17 червня, проведе свій другий поєдинок у фінальному турнірі XVI чемпіонату Європи.

Підопічні Андрія Шевченка на "Арені Націонале" в Бухаресті (Румунія) зустрінуться з національною командою Північної Македонії, передає Укрінформ.

Матч о 16.00 за київським часом покажуть телеканали "Україна" і "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Це буде третій офіційний поєдинок збірних України та Північної Македонії. У кваліфікації Євро-2016 "синьо-жовті" двічі обіграли балканців: 1:0 - у Львові і 2:0 - в Скоп'є.

У першому турі групового етапу Євро-2020 обидві команди програли. Українці відіграли два м'ячі, але в підсумку поступилися голландцям (2:3), а македонці зазнали поразки від австрійців (1:3).

У вечірньому матчі квартету С в Амстердамі о 22.00 зійдуться футболісти Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.

У плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал чемпіонату Європи прийме 11 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні (Англія). За матеріалами Укрінформ.