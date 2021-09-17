Зеленський надав звання Героя України найтитулованішому спортсмену Паралімпіади-2020

Таке звання йому присвоїв Володимир Зеленський, повідомили на сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Нагадаємо, український спортсмен - найтитулованіший учасник літніх Паралімпійських ігор в Токіо. Він отримав на змаганнях сім нагород - п'ять золотих, одну срібну і бронзову медалі.

Крім цього, Максим Крипак - найтитулованіший український спортсмен за всю історію паралімпійської збірної України. Зараз у нього 15 медалей загалом, зокрема 10 - золоті.