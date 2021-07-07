Зеленський запропонував Литві разом провести Євробаскет

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Литви запропонував спільно провести спортивний турнір. Йдеться про один з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу (Євробаскет).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Відомо, що баскетбол в Литві є другою релігією і дійсно національним видом спорту. І, попри на тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний в нашій країні. Тому я хочу запропонувати ідею спільної організації України і Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готувалася прийняти Євробаскет у 2015 році, але не змогла цього зробити.

"Тому ідея спільного проведення баскетбольного турніру - не тільки про реалізацію масштабного проєкту в цій сфері. Я переконаний, що для українців і литовців така ініціатива стане хорошою можливістю об'єднати зусилля і довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в розпал АТО на Донбасі в червні 2014 року Європейська федерація баскетболу перенесла Євробаскет-2015 з України.

Очікувалося, що Україна зможе прийняти Євробаскет-2017, але цього так і не сталося.