Жан Беленюк привітав Україну з "олімпійським золотом" й станцював запальний гопак (відео)

Наш борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк здобув для України перше "олімпійське золото" Токіо-2020.

"На разі не усвідомлюю, що зробив, - зізнався новоспечений Олімпійський чемпіон після перемоги на арені "Макухарі Мессе". Це був дійсно довгий і тяжкий шлях. Я почав займатися боротьбою в дев'ять років. Зараз мені тридцять. І нарешті це сталося" - поділився Жан Беленюк та розповів, яким нелегким був медальний здобуток та, хто підтримував його на шляху до найвищої сходинки п'єдесталу: "Тяжко травмувався за три тижні до Олімпійських ігор і не був впевнений чи зможу виступити у Токіо. І тільки віра мого тренера в мене дала мені змогу реалізувати свою мрію. Дякую йому за це, спасибі мамі, а також усім, хто підтримував і молився, хто чекав. Мені дуже приємно. Я вітаю всю Україну з цією золотою медаллю"

Український борець та нардеп від "Слуги народу" ледь стримував сльози після перемоги та станцював запальний гопак на матах від радощів.

Емоційна перемога Беленюка потрапила на відео.

Це - перша медаль для Беленюка, до якої він йшов 21 рік.

За матеріалами НОК України