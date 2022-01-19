Андрій Шевченко може стати головним тренером збірної Польщі: названі умови

Колишній тренер "Дженоа" та збірної України Андрій Шевченко готовий розпочати переговори з польським футбольним союзом. Він готовий подумати над пропозицією у 3 мільйони євро на рік.

Про це повідомляє польський ресурс Sport.pl.

Андрій Шевченко не готовий очолити польську збірну за 1 мільйон євро на рік. Видання вважає, що через фінансові розбіжності українець не може бути фаворитом на посаду тренера Польщі.

За даними видання, Андрій Шевченко хоче втричі більше, ніж отримував колишній тренер збірної Польщі Паулу Соуза (850 тисяч євро).

Раніше ексголовний тренер італійського футбольного клубу Дженоа Андрій Шевченко заявив, що він із тренерським штабом робили все можливе, щоб команда показала результат. Також Шевченко відзначив відданих уболівальників "Дженоа" та приємну атмосферу на стадіоні "Луїджі Фераріс".

Новим головним тренером київського Динамо може стати Андрій Шевченко, який лише кілька днів тому був звільнений з італійської Дженоа.

Колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка, який нещодавно було звільнено з посади головного тренера "Дженоа", й надалі отримуватиме заробітну плату від італійського клубу.

За матеріалами UA.NEWS