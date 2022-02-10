Олімпіада-2022: норвежка Йохауг виграла лижну "розділку", українки - поза топ-50

На XXIV зимовій Олімпіаді у Пекіні (Китай) розіграно черговий комплект нагород.

У лижній гонці на 10 км класичним стилем із роздільним стартом перемогла норвежка Тереза Йохауг, вирвавши у боротьбі за "золото" у фінки Кертту Нісканен 0,4 секунди, передає Укрінформ.

У боротьбі за "бронзу" фінка Кріста Пармакоскі випередила росіянку Наталію Непряєву на 0,1 секунди.

Йохауг стала триразовою олімпійською чемпіонкою.

Українки Марина Анцибор, Вікторія Олех та Валентина Камінська посіли відповідно 58-те, 76-те та 79-е місця серед 98 учасниць.