Світоліна та Костюк подолали другий раунд Australian Open

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк пробилися до третього раунду Australian Open у одиночному розряді.

Світоліна у другому колі грала проти 107-ї ракетки світу Хармоні Тан із Франції. Українка виграла перший сет з рахунком 6:3, але зненацька поступилася у другій партії 5:7.

У результаті Еліна у третьому сеті зуміла перехопити ініціативу і вирватися вперед, а за рахунку 5:1 за геймами на користь Світоліної Тан не змогла продовжувати поєдинок через м'язову травму.

Костюк протистояла 35-й ракетці світу Сарі Соррібес-Тормо з Іспанії. У першому сеті українка дотиснула суперницю лише на тайбрейку, після чого виграла другу партію з рахунком 6:3. Гра завершилася за годину та 50 хвилин.

У третьому раунді Світоліна зустрінеться з Вікторією Азаренко з Білорусі, а Костюк гратиме проти Паули Бадоси з Іспанії. Матчі відбудуться 21 січня.

На Відкритому чемпіонаті Австралії виступали також українки Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко, але їм не вдалося подолати перший раунд.

Australian Open. Другий раунд

Хармоні Тан (Франція) - Еліна Світоліна (Україна, 15) - 1:2 (3:6, 7:5, 1:5 - відмова)

Сара Соррібес-Тормо (Іспанія, 32) - Марта Костюк (Україна) - 0:2 (6:7 (5), 3:6)

За матеріалами Sportarena.com