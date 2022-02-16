Україна отримала перший позитивний допінг-результат на Олімпіаді-2022

Українська лижниця Валентина Камінська здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді в Пекіні, повідомляє Міжнародне агентство тестування (ITA).

За інформацією ITA, у допінг-пробі українки, яку вона здала під час Олімпіади, було виявлено три заборонених речивини - анаболічний стероїд та два стимулянти. Усі ці речовини входять до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством.

За антидопінговими правилами МОК, Камінську усунуто від змагань на час розслідування. Але вона має право подати заявку на вивчення проби зразка "Б" та звернутися до Спортивного арбітражного суду, щоб оскаржити тимчасове усунення від змагань.

Це вже третій допінг-випадок на Іграх в Пекіні. Спочатку позитивну пробу виявили в іранця Хусейн Савех-Шемшакі до початку його змагань.

Після командного турніру з фігурного катання стало відомо про позитивну пробу представниці ОКР Каміли Валієвої. Щоправда, вона здала пробу ще в грудні, однако результат оприлюднили уже під час Олімпіади. Спортивний арбітражний суд дозволив їй продовжити змагатися.

Попри це Міжнародний Олімпійський Комітет зазначив, що церемонія нагородження призерів командного турніра відбудеться тільки після того, як остаточно вирішать питання з позитивною пробою Валієвої.

Українка Валентина Камінська виступала в Пекіні у трьох дисциплінах лижних гонок: у спринті вона була 70-ою, у класичній гонці - 79-ою, в естафеті - не фінішувала, бо зняли як кругову.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ