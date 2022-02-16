Україна здобула першу медаль на Олімпіаді у Пекіні

У середу, 16 лютого, українець Олександр Абраменко став срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні у фристайлі – це перша медаль для України на цих Іграх.

У фіналі українець виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами – за словами тренера українця Енвера Аблаєва, Абраменко виконав цей елемент лише вшосте в кар'єрі.

У підсумку він набрав 116,50 балів. Золоту медаль здобув китаєць Ці Гуанпу (129 балів), а бронзову – росіянин Ілля Буров (114,93 бала). На минулих Олімпійських іграх у Пхьончхані-2018 Абраменко виграв золото.

Ще один український фристайліст Олександр Окіпнюк у першому фінальному раунді посів сьогодні 9-те місце і не вийшов у суперфінал.

Срібна медаль Абраменка стала для України дев'ятою у восьми зимових Олімпійських іграх за роки незалежності. На двох зимових Іграх, – у Солт-лейк-Сіті-2002 та Ванкувері-2010, – команда залишалася без нагород.

Для 33-річного уродженця Миколаївщини Олександра Абраменка це вже п'ята Олімпіада в кар'єрі. На минулій Олімпіаді-2018 Абраменко став чемпіоном у лижній акробатиці. У сезоні 2021-2022 він двічі ставав бронзовим призером етапу Кубка світу у Фінляндії у командній лижній акробатиці, а на чемпіонаті світу у 2019 році – став срібним призером.

За матеріалами zaxid.net