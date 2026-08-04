Світоліна перемогла у другому колі турніру WTA 1000 у Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 1000 у Торонто з другого кола.

Як повідомляє Укрінформ, українська тенісистка здобула важку перемогу у поєдинку з іспанкою Джессікою Бузас Манейро, вигравши у суперниці на двох тайбрейках.

Світоліна розпочала турнір одразу з другого кола як дев'ята сіяна.

Еліна Світоліна (WTA 9) - Джессіка Бузас Манейро (63) - 2:1 (6:7, 7:6, 6:4).

Зустріч тривала 2 години 47 хвилин.

У третьому колі українка зіграє з переможницею зустрічі між румункою Єленою Габріелою Русе та представницею Австрії Анастасією Потаповою.