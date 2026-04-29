Бугрова звільнили з посади ректора КНУ імені Шевченка

Міністерство освіти та науки звільнило Володимира Бугрова з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як передає Укрінформ, про це Студентський парламент КНУ повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідний наказ.

"Відсьогодні корупціонера Володимира Бугрова звільнено з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка! Після ухваленння постанови Київського апеляційного суду він не зможе брати участь у виборах ректора університету, які відбудуться вже 27 травня. До того часу буде призначений виконувач обов'язків", - зазначили у Студентькому парламенті.

У документі вказано, що звільнення відбулося через закінчення терміну дії контракту Бугрова, укладеного у 2021 році.

У коментарі Hromadske Бугров підтвердив, що його увільнено від обов'язків ректора, але наголосив, що це звичайна процедура. Заяви про те, що він нібито не зможе брати участь у виборах ректора, Бугров назвав "перебільшенням".

"Закон України "Про вищу освіту" говорить про те, що не допускаються особи, притягнені до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. Але коли ви відкриєте цю статтю, порушення вимог фінансового контролю, у чому мене звинуватили, то це не корупційне правопорушення, а правопорушення, пов'язане з корупцією. Це, з юридичного погляду, закон про запобігання корупції, це різні речі... Я притягнений до адмінвідповідальності всього-на-всього штрафом, а навіть не відстороненням від посади", - поінформував Бугров.

Він повідомив, що вже подає документи, щоб балотуватися знову на посаду ректора.

1 квітня студенти Київського національного університету імені Шевченка вийшли на акцію протесту проти Бугрова.

Бугров відреагував на протести, заявивши, що у КНУ імені Шевченка завжди шанували право студентів та працівників на вільне публічне вираження своїх думок.