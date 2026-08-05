ООН: У липні в Україні загинуло найбільше цивільних з квітня 2022 року

У липні в Україні загинуло найбільше цивільних за період з квітня 2022 року через посилення російських атак із застосуванням балістичних ракет і далекобійних безпілотників.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ООН з посиланням на Управління Верховного комісара з прав людини в Україні.

Водночас загальної кількості загиблих за липень в повідомленні не вказано. Зазначається, що внаслідок нічної атаки російських військ у вівторок переважно в Києві та області загинули щонайменше 17 мирних жителів, ще 44 дістали поранення.

Також повітряних ударів і атак безпілотників зазнали Краматорськ, Херсон і Запоріжжя. Унаслідок обстрілів загинули й були поранені десятки людей, зруйновано житлові будинки, школи, об'єкти громадського транспорту, системи водопостачання та гуманітарні склади.

У першому півріччі 2026 року моніторингова місія ООН підтвердила загибель 1396 цивільних українців і поранення 7978 осіб, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025-го, та на 114% більше, ніж роком раніше, оскільки Росія нарощує далекобійні удари.

Водночас пресслужба ООН вказує, що, за повідомленнями місцевої влади РФ, у вівторок внаслідок українських ударів далекобійними безпілотниками по кількох російських містах нібито загинули щонайменше 12 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники з вечора 4 серпня атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами "Циркон" / "Онікс", 24 балістичними ракетами "Іскандер-М" / С-400 та 115 ударними БПЛА. ППО знешкодила 98 ворожих дронів.