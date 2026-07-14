У червні в Україні загинуло найбільше цивільних із початку війни - ООН

У червні цього року кількість загиблих цивільних в Україні стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Щонайменше 293 українці загинули й 1990 дістали поранення. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненому 14 липня.

За даними ООН, у травні кількість загиблих і поранених в Україні зросла, однак у червні цей показник збільшився ще на 10%. Порівняно із червнем 2025 року - на 37%.

Загалом у першому півріччі 2026 року зафіксовано 1396 загиблих і 7978 поранених цивільних, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і більш ніж удвічі як порівняти із 2024-м.

Основною причиною втрат представники місії вказали російські дронові та ракетні удари. Найбільше під час червневих обстрілів постраждали міста далеко від фронту, зокрема Київ та Дніпро. Водночас багато загиблих зафіксовано у Запоріжжі й Херсоні.

Поблизу лінії зіткнення рекордні втрати спричинили атаки безпілотників малої дальності. Протягом першого місяця літа забрали життя 89 людей і поранили 588.

9 липня Рада Безпеки ООН збиралася на екстрене засідання на запит України на тлі чергових атак РФ на Київ та інші регіони. Зокрема, у столиці через атаку у ніч на 6 липня загинуло 19 людей, ще 58 - постраждали. Тоді заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко закликав членів Радбезу негайно винести на розгляд резолюцію про припинення вогню в Україні та "припинити параліч" Радбезу ООН у питанні злочинів Росії перед міжнародною спільнотою.

Контекст Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні почала роботу в березні 2014 року. Вона відстежує ситуацію з правами людини, готує публічні доповіді й окремо фіксує наслідки війни для цивільного населення, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях.

Зростання кількості жертв серед цивільних фіксують із березня. Тоді, згідно зі звітом, загинуло щонайменше 211 людей, ще 1206 - дістали поранення. За матеріалами Гордон.