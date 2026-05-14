У Києві 15 травня оголосили днем жалоби після атаки росії

У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої комбінованої атаки росіян 14 травня.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності", - написав він і додав, що 15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 14 травня, російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Ворог бив по столиці дронами та ракетами, у кількох районах пролунали вибухи, виникли пожежі та руйнування. Відомо про загиблу людину та щонайменше 16 постраждалих.

Унаслідок масованої атаки РФ по Києву кількість постраждалих зросла до 40 людей, серед них - двоє дітей. Частину поранених госпіталізували до столичних лікарень.