У Ryanair попередили пасажирів: літаки не чекатимуть на тих, хто застряг у чергах

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що літаки не чекатимуть на пасажирів, які застрягли в довгих чергах в аеропортах.

Заяву гендиректора авіакомпанії цитує Sky News, пише "Європейська правда".

О’Лірі зазначив, що мандрівники самі відповідають за своє вчасне прибуття. Водночас варто зауважити, що зараз через нову систему пасажирам доводиться стояти в чергах, що тривають годинами.

"Ми нікого чекати не будемо. Нашим пріоритетом є ті пасажири, які перебувають біля виходу на посадку на момент початку посадки. Якщо ви не будете біля виходу на посадку, коли ми завершимо посадку, літак вилетить без вас", – заявив гендиректор авіакомпанії.

Також він порадив мандрівникам приїжджати в аеропорт раніше.

Раніше повідомлялося, що коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду-виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Перед цим ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.