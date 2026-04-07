Військовий збір в Україні продовжили на три роки після завершення воєнного стану

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження стягнення військового збору ще на три роки після завершення воєнного стану. Законопроєкт, ініційований урядом, був підтриманий 257 народними депутатами під час голосування 7 квітня.

Про це розповідає Київ24

Військовий збір: нові умови та призначення

Згідно з новоприйнятим законом, військовий збір буде надходити до спеціального фонду Державного бюджету України. Кошти спрямовуватимуться виключно на забезпечення потреб Збройних сил України, що дозволить фінансувати ключові оборонні програми та підтримувати національну безпеку й обороноздатність країни.

"Законопроєкт передбачає, що військовий збір зараховуватиметься до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних сил України".

Вплив на податкову політику та співробітництво з МВФ

Продовження дії військового збору пов'язане з виконанням зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, згідно з меморандумом про економічну й фінансову політику, підписаним 13 лютого 2026 року. Це рішення є частиною комплексної податкової реформи, розпочатої наприкінці 2024 року, коли було ухвалено закон про підвищення податків. Одним із ключових аспектів цієї реформи стало збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%, за винятком військовослужбовців, які не підпадають під нові норми оподаткування.

Таким чином, фінансування оборони залишатиметься одним із пріоритетних напрямків бюджетної політики України у найближчі роки після закінчення воєнного стану. Внесені зміни мають забезпечити стабільне надходження коштів для посилення обороноздатності країни та виконання міжнародних фінансових зобов'язань.