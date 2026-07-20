Енді Бернем офіційно став новим прем'єром Великобританії

Новий лідер Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно став прем'єр-міністром Великобританії.

Формальні процедури прийняття королем Чарльзом ІІІ відставки Кіра Стармера з посади прем'єра та доручення Бернему сформувати новий уряд відбулися у Букінгемському палаці в Лондоні.

Спершу до королівського палацу прибув Стармер. "Сьогодні вранці член парламенту сер Кір Стармер мав аудієнцію у короля та подав Його Величності заяву про відставку з посади прем'єр-міністра та першого лорда Казначейства, яку Його Величність милостиво погодився прийняти", - повідомили у Букінгемському палаці, опублікувавши фотографію рукостискання Чарльза та Стармера.

Одразу після цього до палацу прибув Бернем. "Його Величність прийняв на аудієнції вельмишановного члена парламенту Ендрю Бернема та доручив йому сформувати новий уряд. Вельмишановний член парламенту Ендрю Бернем прийняв пропозицію Короля та поцілував його руку після свого призначення на посаду прем'єр-міністра та першого лорда Казначейства", - повідомили у кацелярії британського монарха.

Процедура призначення прем'єра Великобританії базується на неписаних конституційних правилах - на цю посаду британський монарх формально призначає лідера політичної партії, яка отримує абсолютну більшість місць у Палаті громад. У разі відставки чинного прем'єра, як це відбулося у випадку зі Стармером, правляча партія обирає нового лідера. Після цього попередній прем'єр подає королю заяву про відставку й монарх запрошує новообраного лідера правлячої партії сформувати новий уряд.

Що відомо про Енді Бернема

Колишній мер Великого Манчестера Бернем став лідером британської Лейбористської партії у п'ятницю, 17 липня, після того, як заручився підтримкою 379 з 403 депутатів. У своїй першій промові як лідера партії Бернем подякував Стармеру за роботу й наголосив, що будуватиме "на фундаменті, закладеному однією людиною більше, ніж будь-ким іншим".

"Під керівництвом Кіра Стармера ми пройшли шлях від нашої найгіршої поразки до однієї з найкращих перемог у нашій історії. Кір повернув Лейбористській партії можливість змінювати життя людей, і саме це ми робили протягом останніх двох років", - сказав він.

56-річний Бернем двічі - у 2010 і 2015 роках - невдало балотувався на посаду лідера Лейбористської партії. У 2017 році він залишив Палату громад і перейшов у регіональну політику, ставши мером Великого Манчестера - агломерації з населенням близько трьох мільйонів людей. Цю посаду він обіймав дев'ять років, за що його прозвали "Королем Півночі".

Серед найбільших досягнень Бернема в Манчестері - розвиток громадського транспорту зі збереженням доступних цін. Бернем був критиком виходу Великобританії з Європейського Союзу, а себе самого описує себе як "прихильника соціалізму, орієнтованого на інтереси економіки".

Стармер подав у відставку 22 червня після кількох днів інтенсивного тиску з боку депутатів Лейбористської партії, які незадоволені падінням популярності прем'єра. Сам Стармер заявив, що ухвалив таке рішення після того, як зрозумів, що його парламентська фракція більше не вважає його найкращою людиною для ведення партії на наступні вибори.

За матеріалами DW