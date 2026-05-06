ЄС остаточно затвердив намір стати співзасновником спецтрибуналу для Путіна

Рада ЄС затвердила рішення щодо підписання Європейським Союзом Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, який стосуватиметься перших осіб РФ, включаючи ватажка Кремля Володимира Путіна.

Вказане рішення, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, було ухвалене Радою ЄС 5 травня.

Затвердження вказаного рішення означає, що Євросоюз підпише Розширену часткову угоду про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України після того, як вона буде затверджена Комітетом міністрів Ради Європи.

"На більш пізньому етапі, коли достатня кількість держав-членів Ради Європи висловить свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди, Єврокомісія подасть до Ради ЄС пропозицію щодо рішення Ради ЄС про укладення цієї Розширеної часткової угоди", – пояснив "ЄвроПравді" компетентний у вказаному питанні посадовець ЄС на умовах анонімності.

Після цього Рада ЄС повинна буде звернутися за згодою Європейського парламенту.

Після успішного голосування у Європарламенті та подальшої ратифікації в Раді ЄС, Євросоюз підпише Розширену часткову угоду та доєднається до спецтрибуналу як співзасновник.

Планується, що ЄС відіграватиме провідну роль у діяльності спецтрибуналу та увійде до його керівного комітету.

Спеціальний трибунал матиме мандат на переслідування вищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Він створюється під егідою Ради Європи після підписання 25 червня 2025 року угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу.

Про бажання приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України заявили вже 24 країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що ця угода буде винесена на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.