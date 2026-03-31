ЄС виділяє Україні 80 млн євро із прибутків від заморожених активів рф - Каллас

Європейський Союз надасть Україні додаткові 80 мільйонів євро фінансування, отримані з прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції в Києві, пише "Укрінформ".

"Сьогодні я рада повідомити, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з прибутку від заморожених російських активів. Щодо енергетичних потреб - ми коротко обговорили це сьогодні. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну підтримку", - сказала Каллас.

Нагадаємо, Кая Каллас вранці 31 березня прибула з офіційним візитом до Києва, в межах якого провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 мільярдів євро, а також ухвалення 20-го пакета антиросійських санкцій.

Під час спілкування з журналістами Каллас заявила, що ЄС "має деякі перешкоди" щодо 20-го пакета санкцій. "Робота над їхнім подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин, - сказала вона. За матеріалами Hromadske.