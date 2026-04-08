ЄС впроваджує нову систему перетину кордону: що важливо знати українцям

У Європі повноцінно запрацювала автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду (EES) для громадян країн, що не входять до ЄС. Нові правила замінюють ручне штампування паспортів цифровим обліком на кордонах 29 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні ресурси Європейського Союзу та дипломатичну службу ЄС (EEAS).

Як працює система EES

За інформацією EEAS, система EES - це технологічне рішення для контролю кордонів 29 європейських країн. Вона автоматично реєструє кожного мандрівника, який не має громадянства ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії, при перетині зовнішньої межі зони.

Під час проходження контролю система збирає дані про особу, місце в'їзду та виїзду, а також біометричні показники - відбитки пальців та сканування обличчя.

Ці дані зберігатимуться в єдиній базі, що дозволить відмовитися від ручного проставлення печаток у закордонних паспортах.

Кого стосуються зміни

Нові правила поширюються на іноземців, які подорожують з метою короткострокового перебування - до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Це стосується як громадян країн із візовим режимом, так і тих, хто користується правом безвізових поїздок.

Запровадження системи має на меті пришвидшити проходження кордону завдяки терміналам самообслуговування.

Крім того, це дозволить ефективніше виявляти осіб, які перевищують термін перебування в Європі або використовують підроблені документи.

Ситуація на кордонах ЄС

Нагадаємо, останнім часом країни Європейського Союзу суттєво посилили заходи безпеки на своїх межах. Зокрема, Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль на межі з Німеччиною та Литвою до жовтня 2026 року. Таке рішення у Варшаві пояснили загрозою гібридних атак та міграційним тиском з боку режимів Путіна та Лукашенка.

Крім того, Єврокомісія обмежила видачу багаторазових шенгенських віз для громадян РФ. Хоча чинні візи залишаються дійсними, отримати нові мультивізи росіянам стало значно складніше.

Також у ЄС погодили механізм, що дозволяє спростити процедуру призупинення безвізового режиму з третіми країнами. Повідомлялося, що першою країною, до якої можуть застосувати ці обмеження, ризикує стати Грузія. За матеріалами РБК-Україна.