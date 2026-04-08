Єврокомісарка з питань розширення Кос привітала ухвалення важливих законів в Україні

Прогрес в ухваленні законодавства, пов'язаного з продовженням реформ в Україні, свідчить про відданість Верховної Ради шляху до Євросоюзу.

Про це у соцмережі Х написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає кореспондент Укрінформу.

"Я вітаю позитивний прогрес у Верховній Раді, оскільки парламент України ухвалив важливі закони, пов'язані з реформами ЄС та МВФ", - заявила Кос.

Вона подякувала спікеру парламенту Руслану Стефанчуку та главі уряду Юлії Свириденко за їхнє лідерство.

"Це допоможе вивільнити понад 2 мільярди євро ключового фінансування для стабілізації потреб України в ліквідності до літа", - підкреслила єврокомісарка.

Вона додала, що це в тому числі демонструє "незмінну відданість Ради шляху України до ЄС".

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, який посилює державний контроль за якістю та безпечністю продукції, зокрема поширюючи його на інтернет-торгівлю та гармонізуючи правила з нормами ЄС.

Тим часом віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Європейський Союз позитивно ставиться до більшості запитів України щодо перехідних періодів для впровадження законодавства ЄС у питаннях довкілля, енергоефективності та продовольчої безпеки.

Раніше Україна отримала від Європейського Союзу умови для вступу за всіма переговорними кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини", 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання" та 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". Проте їх офіційне відкриття блокує Угорщина.