Ірландія поділиться з ЄС результатами розслідування про експорт глинозему для ВПК Росії

Ірландія поділиться з Європейською комісією результатами розслідування Міністерства підприємництва і торгівлі щодо експорту оксиду алюмінію до Росії, який може використовуватися в оборонній промисловості країни- агресора.

Про це заявив прем'єр-міністр (тішок) Ірландії Мікхол Мартін на спільній із Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

Мартін зауважив, що Євросоюз ніколи не накладав санкції на експорт оксиду алюмінію, однак зауважив, що розслідування щодо його експорту з Ірландії, зокрема із заводу Aughinish Alumina з російської груп "Русал", майже завершено.

"Розслідування не знайшло конкретних чи остаточних доказів, що пов'язують глинозем (оксид алюмінію - ред.) з виробником зброї в Росії. Тим не менш, жодна з країн не має остаточних доказів того, що глинозем може не надходити виробникам зброї. Отже зараз ми збираємося поділитися розслідуванням з Європейською комісією", - сказав Мартін.

Прем'єр Ірландії пояснив цей крок тим, що торгівля оксидом алюмінію є стратегічно важливою і питанням, від якого залежать ланцюги постачань у Європі.

"Ми будемо співпрацювати з Єврокомісією щодо того, як ми вирішимо це питання, тому що ми не хочемо, щоб матеріали потрапляли до Росії", - додав глава уряду.

"Компанія наполягає на тому, що матеріали не потраплять до виробників зброї. Але дуже важко довести, що це не так. Так само важко довести, що це так", - поділився прем'єр.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на витік документів та публічні дані, провідний ірландський металургійний завод, який входить до російської груп "Русал", є частиною міжнародного ланцюга постачання алюмінію, який завершується поставками виробникам зброї, що забезпечують військову машину Кремля для його війни в Україні.