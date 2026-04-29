Кремль: Путін провів розмову з Трампом, заявив про готовність до "перемир’я" 9 травня

У Кремлі повідомили, що правитель Росії Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій висловив готовність оголосити "перемир’я" 9 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає "РИА Новости".

Ушаков заявив, що Трамп підтримав ідею "перемир’я".

Телефонна розмова тривала близько 1,5 години, повідомили в Кремлі.

Під час дзвінка Путін пожалівся Трампу на нібито атаки України по цивільним об’єктам в Росії. Він також заявив, що Росія досягне своїх цілей у війні, але "прагне зробити це шляхом переговорів".

Своєю чергою президент США заявив, що укладення договір про завершення війни в Україні "близько".