Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр висловився проти прискореного вступу України до ЄС

Очільник партії "Тиса", що перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр заявив, що не підтримує надання Україні членства в Європейському Союзі за прискореною процедурою.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 13 квітня, передають "Бабель та "РБК-Україна.

За словами Петера Мадяра, партія "Тиса" не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Політик вважає неможливим надати членство у ЄС країні, яка перебуває у війні. Він також заявив, що Україна має пройти весь переговорний процес щодо вступу до ЄС.

"Усі країни-кандидати мають пройти через один і той самий процес. Вони повинні обговорити всі кластери, і якщо Україна це зробить, то в Угорщині буде проведений референдум щодо того, чи повинен ЄС її приймати, і це станеться не в найближчому майбутньому", - заявив Петер Мадяр.

Водночас Петер Мадяр заявив, що прагне налагодження Угорщиною дружніх стосунків з сусідніми країнами, зокрема, з Україною. Він зауважив, що на Закарпатті проживають близько 100 тис. угорців, і є "певні неврегульовані питання" щодо угорської нацменшини. Проте Мадяр заявив, що Віктор Орбан використовував суперечки "у партійно-політичних цілях". Очільник "Тиси" повідомив, що отримав від українського президента привітання з перемогою та планує з ним зустрітися з Володимиром Зеленським. Він також підтримав право України на суверенітет й назвав її жертвою російсько-української війни.

"Ніхто не має вказувати Україні, на яких умовах вона повинна укладати мир або підписувати мирний договір. Ми не можемо вимагати від жодної країни відмовитися від своєї території", - наголосив Петер Мадяр.

Також Петер Мадяр дав зрозуміти, що Угорщина не блокуватиме надання України 90 млрд євро кредиту. Проте наголосив, що Угорщина не братиме на себе фінансових зобов'язань, оскільки перебуває у "дуже скрутному економічному становищі". Водночас він заявив, що здивований рішенням Віктора Орбана щодо блокування позики.

Крім того, Петер Мадяр оцінив перспективи стосунків з Росією. Він зазначив, що не ініціюватиме розмову з Владіміром Путіним, але "відповість на дзвінок", якщо той подзвонить сам. Очільник "Тиси" запевнив, що під час теоретичного діалогу з Путіним проситиме припинити війну проти України, але сумнівається, що російський диктатор погодиться. Також Петер Мадяр заявив, що Угорщина матиме "прагматичні відносини з РФ", але підкреслив, що вважає нинішнє керівництво Росії загрозою для країн Європи. Водночас він заявив, що Угорщина має зменшувати енергетичну залежність від Росії, але висловив невпевненість у можливості повної відмови від постачань з РФ.

Зауважимо, що у червні 2022 року Україна стала офіційним кандидатом у члени Європейського Союзу. Рішення про надання Україні цього статусу ухвалила Європейська Рада.

Вступ України до ЄС, є одним з гарантій безпеки, що включені у план завершення російсько-української війни, деталі якого 24 грудня 2025 року озвучив президент Володимир Зеленський. Проте 12 грудня 2025 року "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела повідомляла, що навіть у разі укладання мирної угоди з Росією, Україна не стане членом Європейського Союзу у 2026 році.

Нагадаємо, 12 квітня 2026 року партія "Тиса", яку очолює 45-річний Петер Мадяр, перемогла на парламентських виборах в Угорщині, здобувши 138 зі 199 місць у парламенті. Віктор Орбан, який очолює партію "Фідес", вперше за 16 років безперервного прем'єрства втратив владу.