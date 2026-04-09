Орбан не бачить нічого особливого у злитій пропозиції Путіну

Дружній тон розмови не свідчить про особливі стосунки між лідерами, заявив Віктор Орбан, коментуючи його пропозицію Володимиру Путіну стати "мишкою для лева", злиту в ЗМІ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свою телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, деталі якої раніше опублікувало видання Bloomberg.

За словами Орбана, у політичному спілкуванні лідери часто звертаються один до одного як до друзів, але це не означає особливих особистих стосунків. "Це поширена формула у спілкуванні між політиками. У цьому немає нічого особливого (...) Нам не потрібно тут збирати особистих друзів, а потрібно розвивати цінні для країни відносини", - сказав він 8 квітня в інтерв'ю програмі Blikk Talk.

Угорський прем'єр зазначив, що називає "другом" президента США Дональда Трампа, кількох лідерів Європи та країн Центральної Азії, а деяких лідерів називає "братами".

Водночас він додав, що спецслужби Угорщини з'ясовують, як стенограма його розмови з Путіним потрапила до медіа.

Орбан - Путіну: Буду "мишкою", яка допомагає "леву"

Телефонна розмова, про яку написав Bloomberg, відбулася між Орбаном і Путіним ще 17 жовтня. Прем'єр Угорщини заявив російському президенту, що готовий піти на все, щоб допомогти тому, зокрема у врегулюванні війни в Україні.

"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", - сказав Орбан. Він згадав байку, в якій миша звільняє лева, що потрапив у сіті, оскільки той раніше помилував її життя. Це порівняння, як пише Bloomberg, викликало сміх у Путіна.

Під час розмови Путін також висловив захоплення "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо війни Росії проти України. За матеріалами DW