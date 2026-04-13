Петер Мадяр готовий до діалогу з рф та Китаєм і радить путіну завершити війну

Лідер угорської партії "Тиса", яка здобула перемогу на парламентських виборах, і ймовірний майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність до прагматичного діалогу з росією та Китаєм. Політик подякував цим країнам за визнання результатів голосування, внаслідок якого Віктор Орбан, відомий тісними зв'язками з москвою, втрачає владу.

Про це розповідає Київ24.

Готовність до співпраці та позиція щодо війни

"Кремль і Пекін висловилися. Я вдячний їм за те, що вони з повагою поставилися до волевиявлення угорських виборців, і що вони відкриті до прагматичного співробітництва, як і Угорщина, тому що географія є географія", - сказав Мадяр.

Петер Мадяр наголосив, що Угорщина продовжить закупівлю нафти у російської федерації, але вважає за необхідне максимально диверсифікувати джерела енергопостачання. Водночас він підкреслив, що не має наміру бути "другом" президента рф володимира путіна й не планує самостійно ініціювати телефонну розмову з ним. У разі ж гіпотетичного контакту з російським лідером Мадяр закликав би його завершити війну проти України. За словами політика, Україна є жертвою агресії, і ніхто не має права вимагати від неї відмови від власної території.

Зміни у зовнішній політиці Угорщини

Петер Мадяр також заявив, що має намір скасувати вето, накладене Віктором Орбаном на виділення Києву кредиту у 90 мільярдів євро. Водночас він підкреслив, що Угорщина не братиме на себе фінансової відповідальності за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. Нормалізацію відносин із Києвом Мадяр пов'язує з гарантуванням прав угорської меншини на території України.

Раніше речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що у москві поважають вибір угорського народу, однак путін не планує вітати Мадяра з перемогою через те, що Угорщина належить до переліку недружніх країн для рф.

Петера Мадяра вже привітали лідери держав Європейського Союзу, а також президент України Володимир Зеленський. У Брюсселі та Києві сподіваються, що новий прем'єр-міністр, який позиціонує себе як проєвропейський політик, змінить курс Орбана, і Угорщина припинить блокування ініціатив, спрямованих на підтримку України.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія "Тиса" отримала конституційну більшість у новому складі угорського парламенту.