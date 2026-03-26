Рейтинг Трампа впав до 36%

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 36%, що є найнижчим показником з моменту його повернення в Білий дім.

Це падіння пов'язане з війною з Іраном та зростанням цін на пальне, повідомляє Хвиля. Ще тиждень тому рейтинг становив 40%. Опитування проводилося компанією Reuters/Ipsos серед 1272 повнолітніх американців.

Причини падіння рейтингу

Війна з Іраном, розпочата США та Ізраїлем 28 лютого скоординованими ударами, стала однією з причин негативного ставлення до дій Трампа. Бензин в Америці подорожчав приблизно на долар за галон з моменту початку конфлікту. Лише 25% американців схвалюють дії президента у сфері вартості життя, а економічну політику Трампа підтримують 29% респондентів. Водночас 63% американців оцінюють економіку країни як слабку. Серед республіканців 40% вважають економіку слабкою, у той час як 66% незалежних виборців та 84% демократів поділяють цю думку.

Щодо військових дій проти Ірану, лише 35% опитаних схвалюють удари, тоді як 61% виступають проти. Крім того, 46% американців переконані, що війна зробить США менш безпечними. Тегеран спростував заяви Трампа про ведення переговорів, а Вашингтон готується перекинути в регіон тисячі додаткових військових.

Серед республіканців частка незадоволених економічним курсом зросла з 27% до 34% за тиждень. Водночас 38% виборців вважають республіканців більш надійними управлінцями у сфері економіки, проти 34% у демократів. Опитування, проведене онлайн, має похибку в 3 відсоткові пункти.

Ситуація з рейтингами президента Трампа свідчить про зростаючу стурбованість американців щодо зовнішньої політики та економічної стабільності.

В умовах зростання цін на пальне та несприятливого ставлення до військових дій, підтримка президента серед республіканців також демонструє тенденцію до зниження. Це може вплинути на політичну ситуацію в країні та результати майбутніх виборів, оскільки виборці стають більш чутливими до питань економіки та безпеки.

У світлі останніх подій, які вплинули на рейтинг Трампа, важливо звернути увагу на те, як відсутність чіткої стратегії у конфлікті з Іраном може позначитися на його шансах на переобрання. Експерти вважають, що такі дії можуть призвести до серйозних наслідків для політичної кар'єри президента, особливо в умовах зростаючої незадоволеності серед виборців. За матеріалами INKORR