Рютте пропонує країнам НАТО виділяти Україні 0,25% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував союзникам виділяти Україні по 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

Ця тема була порушена на закритій зустрічі послів Альянсу наприкінці квітня, повідомили виданню Politico джерела.

Якщо союзники схвалять цю ідею, то щорічний потік допомоги Україні фактично потроїться до 143 мільярдів доларів, пише видання 12 травня. Для порівняння: минулого року Україна отримала від союзників безпекової допомоги на суму 45 мільярдів доларів.

За словами дипломатів, пропозиція Рютте почасти з'явилася у відповідь на розчарування деяких країн тим, що вони роблять набагато більше для України, ніж інші. Згідно з даними Кільського інституту, країни Північної Європи та Балтії, Нідерланди та Польща віддають на військову допомогу Києву більший відсоток свого ВВП, ніж багато інших союзників.

Франція та Британія налаштовані скептично

Ідею, запропоновану Рютте, вперше озвучив президент України Володимир Зеленський у червні минулого року. "Україна є частиною європейської безпеки, і ми хочемо, щоб 0,25 відсотка ВВП конкретної країни-партнера виділялося на нашу оборонну промисловість і внутрішнє виробництво", - сказав він тоді.

Проте наразі пропозиція генсека НАТО викликає скептицизм у деяких союзників, зокрема Франції та Великобританії, сказали Politico дипломати. Це означає, що пропозиція навряд чи буде реалізована в нинішньому вигляді.

За словами посадовців НАТО, встановлення цільового показника у відсотках від ВВП є лише однією з кількох ідей, над якими працюють для досягнення конкретного результату для України на саміті Альянсу 7-8 липня. За матеріалами DW.