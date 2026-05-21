Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить рух Молдови до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду висловила сподівання, що пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо розширення ЄС не сповільнить рух Молдови до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Нещодавно Мерц закликав лідерів ЄС обговорити створення нового статусу членства, яким країни-кандидати могли б користуватися до того, як стануть повноправними членами блоку.

Таке "асоційоване членство" потенційно могло б передбачати участь у засіданнях Європейської ради, місце в Єврокомісії, членство в Європейському парламенті без права голосу і навіть представництво в Суді ЄС.

Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить зусилля Молдови з офіційного відкриття переговорів про вступ. "Ми сподіваємося, що найближчими тижнями ми побачимо рішення, офіційне рішення", – сказала вона.

Наголошуючи, що Молдова готова розпочати офіційні переговори, Санду назвала вступ до ЄС ключовим фактором довгострокової безпеки Молдови.

Вона додала, що інтеграція є "стратегією виживання як демократії", оскільки країна стикається з постійним тиском з боку Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Фрідріх Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.

В Єврокомісії підтвердили, що "дійсно отримали лист від канцлера Мерца", та закликали до продовження дискусій щодо майбутнього розширення ЄС.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово акцентував, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС.