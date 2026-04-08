Сійярто пропонував Лаврову надіслати Росії документ щодо вступу України в ЄС - журналісти

Як свідчать оприлюднені в середу аудіозаписи, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропонував своєму російському колезі Сергію Лаврову надіслати документ, який стосувався вступу України до Європейського Союзу.

Аудіозаписи були оприлюднені журналістами-розслідувачами VSquare.org, передає Укрінформ.

Записи телефонних розмов Лаврова та Сійярто були отримані та підтверджені консорціумом журналістських розслідувань, до якого входять VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider та Розслідувальний центр Яна Куцяка (ICJK).

У розмові, що датується 2 липня 2024 року Сергій Лавров, розмовляючи телефоном із Сійярто, сказав, що Москва намагається отримати документ про роль мов меншин у переговорах щодо вступу України до ЄС.

"Я надішлю його вам. Це не проблема, - відповів глава угорського МЗС. - Я зроблю це негайно. Я надішлю його до нашого посольства в Москві, і наш посол перешле його вашому керівнику апарату, після чого він буде у вашому розпорядженні".

Однак незрозуміло, про який саме документ йдеться і чи є він у відкритому доступі. МЗС Угорщини на запит журналістів про документ не відповіло.

До цього, 17 червня того ж року, Сійярто обговорював з Лавровим просування прав російської меншини в Україні. Сійярто детально розповів про свої обговорення з ЄС щодо одинадцяти пунктів Угорщини, які стосувалися угорської меншини в Україні та "як повернути ті права, які ми вже мали". Лавров, однак, повернув розмову до росіян в Україні та того, як невиконання вимог Кремля щодо російської нацменшини може затримати або зірвати процес вступу України до ЄС. Сійярто відповів, що повага до прав меншин є універсальним принципом, який регулює діяльність Ради Європи - "сьогодні це ваша меншина, а завтра - наша", і ця відповідь, очевидно, задовольнила Лаврова. "Знаєте, Сергію, - підтвердив Сійярто, - я завжди до ваших послуг".

У іншій розмові, від 14 грудня 2023 року, коли на засіданні Європейської ради в Брюсселі розпочалися переговори про вступ України та Молдови до ЄС, на якому були присутні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Петер Сійярто, глава угорського МЗС під час перерви телефонував Лаврову і розповідав, як проходять переговори і що передбачає план Угорщини щодо цього засідання.

Інші розмови, детально викладені в письмовій формі, стосуються підготовки двох тем - організації поїздки Орбана до Москви у 2024 році, коли Угорщина головувала в ЄС, та блокування чергового пакету санкцій ЄС проти РФ у 2025 році.

У іншому аудіозаписі Сійярто запитує Лаврова про подробиці того, що обговорювалося на зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у 2025 році.

Як повідомляв Укрінформ, угорський уряд підписав із Росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків між двома країнами.