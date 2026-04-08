США знищили збройні сили Ірану - глава Пентагону

Сполучені Штати Америки під час операції проти Ірану знищили його збройні сили, заявив глава Пентагону Піт Гегсет.

"За будь-якими мірками, операції "Епічна лють" знищила іранську армію і зробила її небоєздатною на довгі роки вперед", - сказав він у середу на пресконференції.

За його словами, операція "була історичною і нищівною перемогою на полі бою".

Міністр війни США також підтримав заяву президента Дональда Трампа про припинення вогню, назвавши це "важливим днем для миру в усьому світі".

Водночас Гегсет заявив, що Збройні сили США завершили свою операцію в Ірані, але готові її продовжити, якщо знадобиться.

"Ми нікуди не йдемо, і наші війська готові до оборони, готові до наступу, готові відновити бойові дії в будь-який момент, щоб забезпечити дотримання Іраном режиму припинення вогню", - сказав він.

Гегсет також заявив, що "ми залишимося" в Ірані після двотижневого припинення вогню, наголосивши, що Іран знає, що "ця угода означає, що вони ніколи, ніколи не будуть володіти ядерною зброєю". За матеріалами Інтерфакс-Україна.