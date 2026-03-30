Трамп пригрозив знищити електростанції та нафтові свердловини Ірану, якщо Ормузьку протоку не відкриють

Трамп пригрозив Ірану знищенням електростанцій, нафтових свердловин і ключового для іранського нафтового експорту острова Харг у Перській затоці, якщо Тегеран не погодиться укласти угоду і відкрити Ормузьку протоку.

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, США ведуть переговори "з новим і більш розумним" режимом в Ірані щодо припинення американських військових операцій, і досягнуто значного прогресу.

"Але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно "відкрита для бізнесу", ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харк (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не торкалися", - заявив він.

Трамп додав, що це буде помстою за вбитих американських військових та інших постраждалих внаслідок "47-річного терору старого режиму".

Напередодні президент США заявляв, що непрямі переговори між США й Іраном просуваються добре, і нагадав, що Тегеран відправив уже 20 танкерів через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту у понеділок, 30 березня, підскочили до $115 за барель, попри заяви Трампа про те, що війна з Іраном може незабаром закінчитися.

За даними WP, Пентагон готується до тижневих наземних операцій в Ірані. За матеріалами LIGA.net.