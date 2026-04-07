Трамп та Орбан зробили найбільше, щоб завершити війну в Україні, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп та Віктор Орбан є двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб припинити війну в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції із угорським прем'єром в Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми чули так багато розмов у європейських столицях про необхідність припинення війни між Росією та Україною, і ми, безумовно, з цим згодні. Війна ніколи б не розпочалася, якби президент Трамп був президентом чотири роки тому.

Але тепер, коли вона вже йде, ймовірно, двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб фактично покласти край цьому руйнівному конфлікту, стали Дональд Трамп і Віктор Орбан в Угорщині. І вони зробили це за допомогою дипломатії, розмовляючи з людьми, намагаючись зрозуміти, що потрібно українцям і росіянам, щоб закінчити війну", - сказав Венс.

Віцепрезидент сказав, що США збираються продовжувати брати участь у цьому процесі.