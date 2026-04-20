У ЄС у середу мають розблокувати кредит для України

Європейський Союз може зробити вирішальний крок для розблокування кредиту обсягом 90 млрд євро для України вже цієї середи, 22 квітня.

Як повідомив речник головування Кіпру в Раді ЄС, питання внесення змін до багаторічного бюджету ЄС (MFF) включено до порядку денного засідання послів країн-членів ЄС (Coreper II) на середу.

Саме ця поправка є останнім необхідним елементом для запуску механізму фінансування України.

Зазначається, що пункт внесено як такий, що не потребує обговорення (I- item), що зазвичай означає попередню домовленість між державами-членами.

У разі схвалення на рівні послів рішення буде ухвалене через письмову процедуру без додаткових дебатів.

Таким чином, ЄС може найближчим часом завершити процес погодження одного з найбільших пакетів фінансової підтримки для України.

На парламентських виборах в Угорщині перемогла партія "Тиса". Її лідер Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем'єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні. За матеріалами Радіо Свобода.