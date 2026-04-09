У Кремлі заявили, що Путін не ухвалював рішення щодо Великоднього перемир'я

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що очільник РФ Володимир Путін поки не ухвалював рішення щодо можливого перемир'я на Великдень.

Про це він повідомив журналістам у четвер, 9 квітня, передає Укрінформ з посиланням на російську службу ВВС.

"Путін на сьогодні не приймав жодних рішень щодо Великоднього перемир'я", - зазначив коротко Пєсков.

30 березня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню у будь-якому форматі - повне, енергетичне - включно з припиненням вогню на Великдень, але не поступаючись своєю гідністю та суверенітетом.

У Кремлі скептично оцінили дану пропозицію, заявивши, що нібито не бачили детальних пропозицій щодо цього.

Зеленський згодом заявив, що українська сторона передала запит США щодо пропозиції до росіян про припинення вогню на Великдень. Президент України також наголосив, що українська сторона готова відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари.