Венс заявив про спроби спецслужб України вплинути на вибори у США і в Угорщині

2026-04-07 16:36

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у спецслужбах України "є елементи", що намагалися втрутитися і в американські, і в угорські вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вівторок на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті.

За словами Венса, США усвідомлюють, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".

"Це просто те, чим вони займаються. Це – це частина ціни, яку доводиться платити за співпрацю з певними елементами їхньої системи. Я намагаюся нагадувати собі, що Україна, як і Сполучені Штати, є дуже складним місцем. Є хороші люди, і є погані люди. Є люди, які намагаються втручатися у вибори інших країн, і є люди, які просто кажуть: "Ми віримо у суверенітет для всіх, і саме це ми підтримуємо", – заявив віцепрезидент США.

Він додав, що в українській системі були люди, які "проводили кампанію разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, на яких Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року".

"Тож я усвідомлюю ці речі, але не думаю, що Віктор (Орбан) дозволяє їм впливати на себе. Я не дозволяю їм впливати на себе… І що б не думали про мене або про когось іншого певні елементи в українській системі, я справді вірю, що в інтересах України, в інтересах Європи та Угорщини, в інтересах Сполучених Штатів, щоб ця війна закінчилася якомога швидше", – додав Венс.

Нагадаємо, Венс також заявив, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.

Також Венс позитивно оцінив позицію прем’єра Віктора Орбана щодо російсько-української війни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.

Також у рубриці