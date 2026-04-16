Запуск нової системи в'їзду та виїзду у ЄС спричинив затримки в аеропортах

Європейські аеропорти зіштовхнулися з серйозними затримками через запуск нової системи в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Про це Financial Times повідомила Міжнародна рада аеропортів (ACI), передає "Європейська правда".

Європейські аеропорти в 15 країнах повідомили про "дуже серйозні" затримки, спричинені новою електронною системою прикордонного контролю ЄС.

Це відбувається у той час, коли галузь перебуває під тиском через можливий дефіцит авіаційного палива, викликаний війною на Близькому Сході.

В ACI повідомили, що пасажири регіональних аеропортів та великих хабів, зокрема у Франції, Німеччині, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції, чекають на прикордонному контролі до трьох годин.

"Ця ситуація в найближчі тижні й, безумовно, у пікові літні місяці стане просто некерованою. Ми спостерігаємо такі черги вже зараз, у години пік, коли трафік тільки починає наростати", – сказав директор європейського підрозділу ACI Олів’є Янковець.

Як зазначається, представники аеропорту та Європейська комісія провели у вівторок, 14 квітня, зустріч для обговорення проблем із системою. ACI попросила продовжити дію чинних винятків та надати можливість повністю призупинити перевірки.

"Нам потрібна можливість повністю призупиняти реєстрацію в EES, коли на прикордонному контролі виникають надмірні черги, з якими просто неможливо впоратися", – заявив Янковець.

Зазначається також, що перевірки вже неодноразово відкладалися через проблеми з ІТ-системою та кібербезпекою. Зокрема? за даними Єврокомісії та ACI, багато аеропортів досі не реєструють біометричні дані, а лише особисту інформацію.

Втім, Янковець зазначив, що, попри цю гнучкість, все ще існують критичні структурні проблеми.

За його словами, автоматичні кабіни в аеропортах для реєстрації пасажирів часто не працювали, серед співробітників прикордонного контролю спостерігалася "хронічна нестача кадрів", а також все ще траплялися збої в роботі центральної ІТ-системи.

"Нам потрібно, щоб центральна ІТ-система, на якій базується EES, працювала повноцінно та належним чином... ситуація покращилася, але ми все ще маємо проблеми тут і там", – додав він.

Як відомо, з 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Зокрема, до EES вже підключені всі пункти пропуску на кордоні України з Польщею та з Угорщиною.