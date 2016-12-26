Команда Трампа прогнозирует отмену 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить около 70 % указов за подписью действующего главы государства Барака Обамы. Об этом сообщает телеканал Fox News. "Около 60 или 70% его указов, почти все будут аннулированы Трампом", - заявил экс-спикер конгресса Ньют Гингрич. По его словам, подобные меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают". При этом республиканец назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением". Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что принятие резолюции Совбеза ООН, которая запретила Израилю строить поселения на территории Палестины, усложнит процесс мирных переговоров в регионе.

