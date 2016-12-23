Похищенный в Ливии самолет приземлился на Мальте - СМИ

Самолет, совершавший внутренний рейс в Ливии был захвачен и совершил посадку на Мальте.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мальтийские СМИ.

"Самолет Airbus A320 совершал в Ливии рейс для государственных авиалиний Afriqiyah Airway, на борту находилось 118 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое неизвестных захватили авиалайнер, угрожая подрывом.

В то же время премьер-министр Мальты Жозеф Мускат сообщил в Twitter: "Был проинформирован о вероятной ситуацию с похищением ливийского самолета, отправился на Мальту. Безопасности и экстренные службы в состоянии готовности".