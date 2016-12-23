Полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря э.г.", - написал посол.

От имени Украинского государства Мельник лично выразил глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки.

1/2 К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря ц.г. #Breitscheidplatz - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.

2/2 От имени украинского государства лично выразил глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.